Поклонники обеспокоены здоровьем Расторгуева

Певец Эмин Агаларов выложил в инстаграм фотографию из салона самолета, где он запечатлен рядом с Николаем Расторгуевым и Сергеем Шнуровым

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Встреча с легендами», - коротко подписал снимок Эмин.

Фолловеры немного поспорили – кто из звезд российского шоу-бизнеса легендарнее. В итоге решили, что этого эпитета заслуживают все трое попавших в объектив камеры мужчин.

«Все трое - любимые артисты!»

Однако подписчики обратили внимание на то, что лидер группы «Любэ» выглядит не лучшим образом.

«Легенды очень потрепанные, особенно на фоне Эмина».

Автора не слишком корректного комментария тут же осадили.

«Николай Вячеславович был несколько лет на гемодиализе, пока операцию не сделали.. Поэтому и большую часть жизни проводит в Германии».

В 2007 году Николай Расторгуев серьезно заболел. Врачи поставили ему диагноз «хроническая почечная недостаточность». Пока певец дожидался пересадки почки, он находился на гемодиализе. В 209 году ему сделали операцию.

В сентябре 2015 года Расторгуев был госпитализирован во время концерта в израильском Тель ха-Шомере с гипотоническим кризом.

В июне 2017 года вокалиста «Любэ» экстренно увезли в больницу с сердечным приступом перед концертом в Туле.