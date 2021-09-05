Орлова призвала женщин не украшать жизнь чужих мужей

Ольга Орлова, певица и телеведущая, в процессе общения со своими подписчиками в сторис инстаграма обратилась ко всем девушкам с советом не соглашаться на отношения с женатыми мужчинами.

Фото: Instagram Instagram

Ольга сама была в подобной ситуации. Как пишет «Московский комсомолец», ее роман с бизнесменом Александром Кармановым начался, когда мужчина еще состоял в браке. Солистка «Блестящих» забеременела, ей пришлось завершить концертную деятельность. У них родился сын, но брак с Кармановым продлился совсем недолго.

Мнение Орловой однозначно. Если люди, состоящие в браке, встречают новую любовь – они уходят от прежних партнеров и создают новую семью.

«Надо разводиться и создавать новую семью. Потому что лучше два счастливых человека, чем три несчастных».

Если же мужчина предпочитает сохранить гарем – и жену, и любовницу – то женщине следует с ним расстаться.

«Девочки, цените себя, не украшайте жизнь чужих мужей! Неужели вы достойны только доедать за кем-то?»

«Да, мы планируем», - написала Орлова, отвечая на вопрос подписчика, собирается ли она узаконить отношения с возлюбленным.

Вот уже почти два года, как бывшая «блестящая» встречается с бизнесменом по имени Валерий. 43-летняя Ольга тщательно скрывает своего мужчину от прессы, вдвоем они приходят только на закрытые мероприятия, где нет представителей СМИ.