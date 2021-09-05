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Тарасова и Слепаков впервые вышли в свет вместе

Ирина Лебедева
1 час назад

Семен Слепаков и Аглая Тарасова появились вместе на посвященном празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году мероприятии в Еврейском музее толерантности. СтарХит пишет, что пара перестала скрывать свои отношения.

Тарасова и Слепаков впервые вышли в свет вместе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тусовка была закрытой, но все же гости снимали происходящее на телефоны и в социальных сетях появился ролик, на который попала и звездная пара. Слепаков даже произнес тост о поиске жизненного пути. Тарасова просто сидела рядом и смотрела на своего спутника с одобрением.

Семен Слепаков был женат на Карине Аванесян, дочери известного миллиардера. Брак их продлился достаточно долго, но в итоге распался – из-за измен шоумена.

Ранее Слепаков рассказывал, что развод дался ему нелегко в моральном плане, он начал новую жизнь. Отказался от сигарет и алкоголя, занялся спортом впервые со школьных лет и похудел на 13 килограммов.

Аглая (Дарья) Тарасова – дочь Народной артистки РФ Ксении Раппопорт, и бизнесмена Виктора Тарасова. Ксения развелась с супругом практически сразу после рождения дочери, воспитывала девочку сама с поддержкой и помощью дедушки и бабушки.

Даша родилась в 1994 году. (Творческий псевдоним Аглая появился, когда девушка стала востребованной актрисой). Первую роль она сыграла в короткометражке «Конфетки» в 2010 году. Затем были роли уже другого плана в сериалах «Посте школы» и «Интерны».

Известность и любовь публики молодой актрисе принесла роль в фильме «Лёд» (2017), где актриса с успехом сыграла главную роль фигуристки Нади Лапшиной (Премия «Золотой орел», 2019).

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