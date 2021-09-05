После проверки концерта Гуфа в Сочи закрыли ресторан

Администрация города Сочи сообщила, что концерт рэпера Гуфа, который состоялся в ресторане VinoGrad в торговом центре Адлера ( Большие Сочи), прошел с нарушением антиковидных правил, принятых в условиях пандемии. Вследствие этого Роспотребнадзор потребовал закрыть точку общественного питания на 60 дней, - сообщает РИА Новости.

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По мнению проверяющих, загрузка зала значительно превышала положенные 50 процентов, также публика позабыла про масочный режим, были и иные нарушения.

«В ходе рейдовых мероприятий было выявлено, что ресторан VinoGrad продолжил проводить мероприятия с массовым пребыванием людей в нарушение постановления губернатора Краснодарского края 129, постановлением Адлерского районного суда юридическое лицо ООО "Цереус" признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного приостановления деятельности объекта эксплуатации - ресторан VinoGrad», - говорится в сообщении администрации.

Руководитель заведения Армен Амалян объяснил журналистам, что при таком раскладе дел ресторан в этом году уже не откроется. VinoGrad ориентирован на туристов и работает сезонно. Обычно он закрывается в конце сентября, в этом же году вынужденно прекращает работу на месяц раньше.