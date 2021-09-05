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Бородина назвала стиль Бузовой «безвкусицей»

Ирина Лебедева
50 минут назад

Телеведущая Ксения Бородина оскорбительно отозвалась о своей бывшей подруге и соведущей по «Дому-2» Ольге Бузовой. Подписчице не понравились наряды Ксении, и она сообщила, что та «скатывается до уровня Бузовой». Об этом пишет Экспресс Газета.

Бородина назвала стиль Бузовой «безвкусицей»
Фото: InstagramInstagram

«Ксения, зачем катиться до уровня Бузовой? Не надо! Вы лучше во всем, так и придерживайтесь этого. Будьте лучше. Пожалуйста».

Ксения не только не заступилась за бывшую коллегу, но и добавила масла в огонь, не особенно выбирая приличные слова.

«Вы шутите, что ли? Вы что, разницу в стиле не видите? Там ж*** голая на весь экран, хватит меня сравнивать с безвкусицей», - резко ответила Бородина.

До сих пор по поводу причин конфликта между ранее неразлучными подругами мнения их знакомых разнятся. Кто-то уверен, что Бузова оскорбилась на то, что на ее место в телестройке пригласили Манукяна. И из-за этого даже удалила из друзей всех своих бывших коллег. Другие говорят, что это Ксения рассердилась на Ольгу из-за того, что та покинула «Дом-2» в последний момент, чем сильно подвела коллектив.

Ольга Бузова несколько лет была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. 30 декабря 2016 года брак был расторгнут. Расстались бывшие супруги со скандалом. Позднее в одном из интервью Бузова призналась, что сталкивалась с домашним насилием, не уточнив, кто именно ее бил. При этом поклонники заподозрили, что говорила артистка о бывшем муже.

В 2019 году Ольга Бузова начала встречаться с блогером Давидом Манукяном. А в январе 2020 сообщила об их расставании. Бузова назвала Манукяна чудовищем, обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, и намекнула на домашнее насилие.

Шоу-бизнес,Давид Манукян,Ксения Бородина,Дмитрий Тарасов,
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