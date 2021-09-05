В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Дочь Успенской вновь попала в в психиатрическую клинику

Ирина Лебедева
1 час назад

Дочь Любови Успенской снова попала в психиатрическую клинику. По информации от тиктокеров, которые были дома у королевы русского шансона, 31-летнюю Татьяну Плаксину увезли на принудительное лечение.

Дочь Успенской вновь попала в в психиатрическую клинику
Фото: InstagramInstagram

Совсем недавно Успенская радостно сообщала о том, что здоровье ее единственной дочери практически выправилось, и она начинает реализовывать ранее задуманные творческие проекты. И вот снова откат назад.

Как пишет Экспресс Газета, блогеры были приглашены Успенской для совместной работы еще ранее. Но, придя в назначенный день, тиктокеры застали певицу в совершенно измученном состоянии. Сама она не давала никаких комментариев по этому поводу, но от помощников удалось узнать, что с ее дочерью вновь неприятности.

«Вызвали психдиспансер на фоне предыдущих событий, Люба плакала все утро, директора были на взводе. Дочки дома не было точно, ее никто не видел», — сообщил один из блогеров в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

В последнее время в инстаграме Плаксиной стали появляться странные записи. Якобы ее заперли, отобрали телефон. Любовь Залмановна объяснила, что аккаунт дочери был взломан.

Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в 2018 году упала с велосипеда и получила серьезные травмы, в том числе перелом челюсти. Певица тяжело переживала изменения внешности. Она перенесла несколько операций. Появилась информация, что Плаксина увлекалась запрещенными веществами.

Шоу-бизнес,Любовь Успенская,НТВ,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители