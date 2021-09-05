Дочь Успенской вновь попала в в психиатрическую клинику

Дочь Любови Успенской снова попала в психиатрическую клинику. По информации от тиктокеров, которые были дома у королевы русского шансона, 31-летнюю Татьяну Плаксину увезли на принудительное лечение.

Фото: Instagram Instagram

Совсем недавно Успенская радостно сообщала о том, что здоровье ее единственной дочери практически выправилось, и она начинает реализовывать ранее задуманные творческие проекты. И вот снова откат назад.

Как пишет Экспресс Газета, блогеры были приглашены Успенской для совместной работы еще ранее. Но, придя в назначенный день, тиктокеры застали певицу в совершенно измученном состоянии. Сама она не давала никаких комментариев по этому поводу, но от помощников удалось узнать, что с ее дочерью вновь неприятности.

«Вызвали психдиспансер на фоне предыдущих событий, Люба плакала все утро, директора были на взводе. Дочки дома не было точно, ее никто не видел», — сообщил один из блогеров в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

В последнее время в инстаграме Плаксиной стали появляться странные записи. Якобы ее заперли, отобрали телефон. Любовь Залмановна объяснила, что аккаунт дочери был взломан.