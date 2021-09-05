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Опубликовано видео госпитализации актрисы Анастасии Макеевой

Газета.Ru
18 минут назад

Супруг актрисы Анастасии Макеевой бизнесмен Роман Мальков опубликовал видео, как врачи скорой помощи осматривают артистку, а затем увозят ее в больницу. Он разместил ролик на странице актрисы в Instagram, так как его собственный аккаунт заблокировали.

Мальков обратился к подписчикам, а также ко всем недоброжелателям с просьбой перестать травить его жену и оставить ее в покое.

«Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса! И сейчас, в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу», — написал бизнесмен.

Он напомнил, что Макеева уже была в коме и тогда ее чудом спасли. Кроме того, Мальков потребовал прекратить упоминать имя актрисы в телевизионных программах, иначе он обратится в суд.

Ранее муж актрисы сообщил, что ее экстренно госпитализировали в Москве. Сейчас артистка находится под капельницей. Причину состояния артистки Мальков не уточнил.

Супруг экстренно госпитализированной Макеевой пригрозил СМИ судом

В начале июня стало известно, что Макеева потеряла голос на фоне перенесенного кровоизлияния в левую голосовую связку. Тогда сама актриса сообщила, что решила не уходить на больничный, несмотря на серьезность заболевания.

Шоу-бизнес,Видео,Анастасия Макеева,
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