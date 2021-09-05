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Супруг экстренно госпитализированной Макеевой пригрозил СМИ судом

Ирина Лебедева
36 минут назад

Анастасия Макеева вновь госпитализирована. В прошлом месяце у нее уже был нервный срыв, потеря голоса, 39-летняя актриса вынуждена была лечиться стационарно. И вот снова резкое ухудшение здоровья. Предполагается, что организм звезды подкосил затяжной стресс из-за выяснения отношений с бывшей женой Романа Малькова, а также мощная травля, организованная хейтерами.

Супруг экстренно госпитализированной Макеевой пригрозил СМИ судом
Фото: InstagramInstagram

О том, что Анастасию увезли на Скорой, сообщил супруг в ее аккаунте. Роман написал эмоциональный пост, в котором призвал всех поклонников молиться за жену, а недоброжелателям и СМИ пригрозил судом.

«Так как мой аккаунт в очередной раз заблокирован, вынужден написать на странице Насти. Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса! И сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу!!! Сейчас она под капельницей! Только молиться за неё!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!! Не трогайте и не упоминайте ее имя в истории, к которой она не имеет отношения! Это моя история, я сам решаю эти вопросы в правовом поле!! Я официально заявляю, что если выходит Передача «прямой эфир с Малаховым», которую снимали, где ложная информация и упоминающая имя и фамилию моей жены, то подаю на передачу «Прямой Эфир» в суд, так же на сми, которые продолжат травлю и тем самым нанося не поправимый вред её здоровью и физическому состоянию!»

Недавно Роман Мальков сообщил, что готов пойти на мировое соглашение с бывшей супругой и переводить алименты на детей, лишь бы утих скандал в социальных сетях. По словам его экс-жены и матери четверых его детей Светланы, пока денег не поступало ни копейки.

Недоброжелатели напали на 39-летнюю звезду в связи с ее скандальным браком. Макеевой не могут простить увод из семьи многодетного отца Романа Малькова, а также не слишком джентльменское поведение его по отношению к бывшей супруге и детям.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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