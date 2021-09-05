Супруг экстренно госпитализированной Макеевой пригрозил СМИ судом

«Так как мой аккаунт в очередной раз заблокирован, вынужден написать на странице Насти. Когда вы остановитесь? Постоянные скорые, потеря голоса! И сейчас в очередной раз была вызвана скорая, в этот раз увезли в срочном порядке в больницу!!! Сейчас она под капельницей! Только молиться за неё!!! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли! ОСТАНОВИТЕСЬ!! Не трогайте и не упоминайте ее имя в истории, к которой она не имеет отношения! Это моя история, я сам решаю эти вопросы в правовом поле!! Я официально заявляю, что если выходит Передача «прямой эфир с Малаховым», которую снимали, где ложная информация и упоминающая имя и фамилию моей жены, то подаю на передачу «Прямой Эфир» в суд, так же на сми, которые продолжат травлю и тем самым нанося не поправимый вред её здоровью и физическому состоянию!»