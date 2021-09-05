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Светлана Лобода оставила 10-летнюю дочь жить с бабушкой

Letidor.ruиещё 2
1 час назад

Светлана Лобода воспитывает двоих дочерей, рожденных от разных мужчин. Старшая Евангелина родилась в союзе артистки и танцора Андрея Царя, а личность отца младшей Тильды певица не рассекречивает. Известно, что недавно Светлана переехала жить в Европу, однако 10-летняя Ева продолжает посещать школу в Москве. Певица отдала девочку в Первую Московскую гимназию. В это же учебное заведение ходят двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Светлана Лобода оставила 10-летнюю дочь жить с бабушкой
Фото: InstagramInstagram

Звездная мама прилетела на один день в Москву, чтобы посетить линейку дочери.

Мама прилетела на один день, чтобы отправить ребенка в школу. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда, жить с бабушкой, а я буду прилетать и навещать их,
— сообщила Лобода в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

Год обучения в элитной гимназии стоит 1,6 миллиона рублей. Светлана Лобода призналась, что это учебное заведение ей посоветовал сам Максим Галкин.

Мне Максим сказал, что это очень хорошая школа. Мне кажется, было бы здорово, если бы мальчишек было больше. У Евы в классе много мальчиков.

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