Светлана Лобода оставила 10-летнюю дочь жить с бабушкой

Мама прилетела на один день, чтобы отправить ребенка в школу. Мы живем за границей. Евочка будет ходить сюда, жить с бабушкой, а я буду прилетать и навещать их,

— сообщила Лобода в эфире передачи «Ты не поверишь!» на канале НТВ.