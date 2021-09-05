"Только молиться за нее": Актрису Макееву экстренно госпитализировали

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева госпитализирована. Об этом сообщил ее супруг Роман Мальков на своей странице в Instagram.
Он отметил, что Макееву увезли медики на машине скорой помощи. Актриса в данный момент находится под капельницей в больнице.
«Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли», — написал Мальков.
Ранее у Анастасии Макеевой уже наблюдались проблемы с голосовыми связками. Она из-за нервного истощения теряла голос.
Артистка в мае текущего года вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков. Ради Макеевой он оставил супругу Светлану и четверых детей в Словении. Из-за этого разгорелся скандал. Пользователи соцсетей обвинили артистку в разрушении семьи. Здоровье Макеевой ухудшилось на фоне травли после того, как она ударила экс-жену Малькова.