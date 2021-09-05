"Только молиться за нее": Актрису Макееву экстренно госпитализировали

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева госпитализирована. Об этом сообщил ее супруг Роман Мальков на своей странице в Instagram.

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Он отметил, что Макееву увезли медики на машине скорой помощи. Актриса в данный момент находится под капельницей в больнице.

«Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли», — написал Мальков.

Ранее у Анастасии Макеевой уже наблюдались проблемы с голосовыми связками. Она из-за нервного истощения теряла голос.