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Актрису Макееву срочно госпитализировали

Слово и Дело
1 час назад

Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева госпитализирована. Об этом сообщил ее супруг Роман Мальков на своей странице в Instagram.

"Только молиться за нее": Актрису Макееву экстренно госпитализировали
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что Макееву увезли медики на машине скорой помощи. Актриса в данный момент находится под капельницей в больнице.

«Только молиться за нее! Настя уже была в коме, и ее чудом спасли», — написал Мальков.

Ранее у Анастасии Макеевой уже наблюдались проблемы с голосовыми связками. Она из-за нервного истощения теряла голос.

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Артистка в мае текущего года вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков. Ради Макеевой он оставил супругу Светлану и четверых детей в Словении. Из-за этого разгорелся скандал. Пользователи соцсетей обвинили артистку в разрушении семьи. Здоровье Макеевой ухудшилось на фоне травли после того, как она ударила экс-жену Малькова.

Шоу-бизнес,Анастасия Макеева,
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