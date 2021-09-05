Жена Михаила Ефремова пожаловалась на тяжелую жизнь

Жена актера Михаила Ефремова, который сейчас отбывает срок за смертельное ДТП в центре Москвы, Софья Кругликова пожаловалась на тяжелую жизнь без мужа. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Фото: Илья Питалев / РИА Новости Илья Питалев / РИА Новости

Она заявила, что их с артистом дети все лето отдыхали, никуда не ездили, поскольку «нет денег». «У нас очень большая трагедия в семье. Мать осталась одна с тремя детьми. Я не работаю вообще. И все вру!», — сказала Кругликова.

Однако на вопросы о муже и его предстоящем кассационном суде женщина отвечать отказалась. «Меня это не волнует, у меня свои заботы», — заявила она.

По информации издания, 49-летняя Кругликова трудится на двух работах. Сейчас она преподает в вузе и работает с известными музыкантами в качестве режиссера. При этом у друзей она отказывается просить денег.

7 июня гражданская жена Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Ефремовым, Ирина Стерхова подала в суд, чтобы ее включили в список наследников. По словам юриста Александра Добровинского, представляющего интересы вдовы Захарова Маргариты, Стерхову не признали потерпевшей по делу Ефремова. Однако она хочет судиться за деньги погибшего.