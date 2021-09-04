Обнаженную Нинидзе поклонники сравнили с принцессой Дианой

Нино Нинидзе стала широко известна публике после того, как ее роман с Максимом Виторганом был предан гласности. Пара стала появляться, а также отдыхать вместе, правда, об узаконивании отношений пока информации не было.

Фото: Instagram Instagram

Пикантные фотографии актрисы время от времени появляются в соцсетях. Иногда их выкладывает бывший супруг Ксении Собчак, иногда она сама. Вот и сейчас в инстаграме Нино выставлен снимок формата «ню».

Звезда позирует совершенно обнаженной, прижав колени к груди и обхватив их руками. Нинизде радостно улыбается в камеру, светлые волосы развеваются на ветру.

Подписчики отметили удивительное сходство актрисы с принцессой Дианой, а также несомненную красоту молодой актрисы.

«Ты очень похожа на принцессу Диану...», «Принцесса Диана, не меньше»,«Богиня», «Это невероятно красиво», «Плечи шея мечта», «Идеальный загар», «Вместо платья – счастье», – прокомментировали они фото.

Известный актер и режиссер Максим Виторган — многодетный отец.