«Давление 200, кровь из носа…» Асмус пожаловалась на переутомление

. Я ждала 20, 21 и 22 сентября (мои единственные выходные), чтобы лечь в клинику не в Москве и лечиться. Молилась на эти дни и даже вела обратный отсчет Но. Один из моих фильмов хотел забрать эти даты на съемки. Хотя это не были их утвержденные дни. И если (цитата) моя «совесть позволит мне отказаться», то штрафы и суд. Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение – это на самом деле отпуск, якобы моя прихоть и надо найти на это все другие дни. Которых у меня нет от слова «совсем». Да и тянуть больше невозможно. Как и работать в таком ритме Но все наложилось, я ничего не могла сделать. Слава Богу, передумали после того, как я хотела снять свое имя с титров. Но больно очень ».