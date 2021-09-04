«Давление 200, кровь из носа…» Асмус пожаловалась на переутомление

Кристине Асмус последние годы дались очень нелегко. Травля, организованная хейтерами, после выхода в свет фильма «Текст», крушение брака с Гариком Харламовым не могли не сказаться на здоровье.
Кроме того, после развода актриса с удвоенным усердием занялась своей карьерой – требовалось и поднять самооценку, и заглушить боль от расставания, и зарабатывать.
Безумный график выступлений и съемок и пережитый стресс довели девушку до такого состояния, что 33-летняя звезда начала буквально мечтать о госпитализации.
«Давление 200, кровь из носа, сон по 16 часов в неделю уже много месяцев, лопнувшие капилляры в глазах, порванные связки на ноге (которые я так и не восстановила), высокая температура раз в несколько дней, бессонница, задержка месячных на два месяца (я не беременна!), головная боль, регулярно севший голос, голодные диеты, а мне только 33», – артистка описала в микроблоге свое состояние.
Но и намеченное обследование в клинике едва не сорвалось.
. Я ждала 20, 21 и 22 сентября (мои единственные выходные), чтобы лечь в клинику не в Москве и лечиться. Молилась на эти дни и даже вела обратный отсчет Но. Один из моих фильмов хотел забрать эти даты на съемки. Хотя это не были их утвержденные дни. И если (цитата) моя «совесть позволит мне отказаться», то штрафы и суд. Плюс формулировки, что я потоплю этим кино, всех подвожу и что лечение – это на самом деле отпуск, якобы моя прихоть и надо найти на это все другие дни. Которых у меня нет от слова «совсем». Да и тянуть больше невозможно. Как и работать в таком ритме Но все наложилось, я ничего не могла сделать. Слава Богу, передумали после того, как я хотела снять свое имя с титров. Но больно очень ».
Напомним, Кристина Асмус и шоумен Гарик Харламов объявили о разводе в июне прошлого года после 8 лет совместной жизни. Позже Асмус писала:
«Я вам открою страшную тайну – я его и сейчас люблю. Он мой родной человек навсегда. Но жить с ним не хочу».