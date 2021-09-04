Авербух заявил, что у бывшей супруги нет проблем с алкоголем

Недавно ставший отцом знаменитый фигурист Илья Авербух до сих пор принимает поздравления с рождением малыша. Поздравила своего бывшего воспитанника и тренер Наталья Линичук.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Авербух в инстаграме выложил архивный снимок – он с бывшей супругой Ириной Лобачевой и Наталья Линичук. Спортсмен тепло поблагодарил свою наставницу – ведь именно благодаря ей он смог стать звездой фигурного катания.

«Вчера позвонила Наталья Линичук поздравить с рождением сына. Мой тренер, моя многолетняя опора! С ней и Геннадием Карпоносовым мы пришли к Олимпиаде! Много лет мы не слышались, было очень приятно побеседовать», - написал Илья в микроблоге.

Фолловеры, среди которых много поклонников фигурного катания, пустились в ностальгические воспоминания. В том числе, написали, какой красивой парой были Авербух и Лобачева. Многие поблагодарили спортсмена за то, что не забывает своего тренера.

Но некоторые не преминули напомнить, что Ирина, экс-супруга, страдает от алкогольной зависимости.

Однако Авербух тут же вступился за бывшую супругу и осадил недоброжелателей. Он сообщил, что проблемы на данный момент уже не существует, Лобачевой удалось победить зависимость.