Бойфренда Бородиной обокрал его же водитель

Ксения Бородина рассталась со своим супругом Курбаном Омаровым и сейчас демонстрирует публике нового кавалера. Однако журналистам «Комсомольской Правды» удалось

Фото: Instagram Instagram

узнать, что у молодого приятеля телеведущей Эрика Авагяна весьма пестрая биография.

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Эрик гражданин Армении. У него есть и российский бизнес, но сейчас все его проекты, связанные с недвижимостью и топливом, убыточны. Тем не менее, он – блогер-миллионник и в соцсети демонстрирует роскошную жизнь.

У Гриши Эрика (его ник в интернете) целый автопарк люксовых автомобилей. Но оформлены они не на него, владельцем «Порше», «Кадиллака» и «Ламборгини» оказался его водитель (теперь уже бывший) Вадим Габуряк.

С Габуряком у Эрика связана целая детективная история. Тот пытался отсудить у блогера большую сумму денег, якобы перечисленную начальнику по ошибке. Однако в итоге правоохранительные органы выяснили, что таким образом шофер решил вернуть то, что ранее был вынужден отдать в счет погашения кражи.

У Авагяна пропали 200 тысяч долларов, причем не собственных, а взятых в долг под расписку. Изучение данных видеокамер показало, что из квартиры хозяина их вынес именно Габуряк.

Сразу после похищения он сбежал в Армению. Там его вычислили родственники Авагяна и заставили вернуть деньги.

После того, как этим делом занялся суд, блогер потребовал переоформить автомобили на себя. Но не признавший свей вины Габуряк заявил, что эти транспортные средства принадлежат ему. На данный момент экс-шофер отбывает срок в колонии, Авагян остается владельцем бизнеса, в том числе убыточного, и «чужих» авто.

В конце июня стало известно, что Ксения Бородина подала на развод с Курбаном Омаровым. На днях телеведущая сообщила, что решение о расторжении брака официально вступит в силу 7 сентября.