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«Глупый поступок»: Салтыкова осудила брак Азизы

Ирина Лебедева
18 минут назад

Ирина Салтыкова резко осудила певицу Азизу в связи со скандальным замужеством последней. Мало того, что Азизе уж 57 лет, так еще и новоявленный итальянец-супруг оказался не Алессандро Лортэ, а Сашей Соколовым. Об этом сообщает 5 Канал.

«Глупый поступок»: Салтыкова осудила брак Азизы
Фото: РамблерРамблер

Салтыкова убеждена, что максимально допустимый возраст вступления в брак – 50 лет. А лучше бы ограничиться 45 годами. Дело в том, что взрослые состоявшиеся люди дорожат своей системой ценностей, «вписаться» в которую новому человеку практически невозможно.

Никто не говорит, подчеркнула певица, о том, что нужно оставаться в одиночестве. Но именно создавать семью в зрелые годы ни к чему. И уж тем более заводить детей. А Азиза как раз собирается иметь ребенка, и вроде бы даже подобрана суррогатная мама для будущего наследника или наследницы.

«Я хочу доверять мужикам, но не доверяю вообще. Считаю, что в моем возрасте выходить замуж — это глупый поступок. Если хорошо, то просто живи с человеком. Рожать в моем возрасте — тоже глупость. Ребенку будет 20, а тебе 100», - заявила Салтыкова.

Сама Ирина живет одна в особняке на Рублевке и утверждает, что ей вполне комфортно.

Жительница Липецка Татьяна Щербинина считает, что свекровь певицы Азизы, с которой она жила в одном подъезде, Людмила Соколова – аферистка, и артистку нужно срочно спасать. Однако подруга Людмилы Соколовой - Ирина Плафунтжи считает, что Азиза была прекрасно осведомлена, о том, кто ее муж. По ее словам, Александр Соколов во всем слушается маму, и сам ничего не решает. Именно мама убедила его жениться на Азизе.

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