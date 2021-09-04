«Глупый поступок»: Салтыкова осудила брак Азизы

Ирина Салтыкова резко осудила певицу Азизу в связи со скандальным замужеством последней. Мало того, что Азизе уж 57 лет, так еще и новоявленный итальянец-супруг оказался не Алессандро Лортэ, а Сашей Соколовым. Об этом сообщает 5 Канал.

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Салтыкова убеждена, что максимально допустимый возраст вступления в брак – 50 лет. А лучше бы ограничиться 45 годами. Дело в том, что взрослые состоявшиеся люди дорожат своей системой ценностей, «вписаться» в которую новому человеку практически невозможно.

Никто не говорит, подчеркнула певица, о том, что нужно оставаться в одиночестве. Но именно создавать семью в зрелые годы ни к чему. И уж тем более заводить детей. А Азиза как раз собирается иметь ребенка, и вроде бы даже подобрана суррогатная мама для будущего наследника или наследницы.

«Я хочу доверять мужикам, но не доверяю вообще. Считаю, что в моем возрасте выходить замуж — это глупый поступок. Если хорошо, то просто живи с человеком. Рожать в моем возрасте — тоже глупость. Ребенку будет 20, а тебе 100», - заявила Салтыкова.

Сама Ирина живет одна в особняке на Рублевке и утверждает, что ей вполне комфортно.