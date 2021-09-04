Обнародован секретный план действий после смерти королевы Елизаветы II

В Великобритании готовят специальную операцию после смерти монарха.

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В Великобритании подготовлен секретный план действий относительно того, что произойдет в дни после смерти королевы Елизаветы II — операция под кодовым названием «Лондонский мост» долгое время была окутана тайной. Однако изданию Politico удалось заполучить документы действий на случай смерти Елизаветы II. В этом году королеве исполнилось 95 лет. Своевременный план необходим, чтобы избежать хаоса и столпотворения в Лондоне.

Издание сообщает, что день смерти королевы получит название «День Д». Информацию о гибели Букингемский дворец передаст сотрудникам и правительственным чиновникам с помощью кодовой фразы «Лондонский мост разрушен». Первым о ней узнает премьер-министр.

Королевская семья выпустит «официальное уведомление» и спустит флаги не позже чем через десять минут. Похороны королевской особы пройдут в Вестминстерском аббатстве через десять дней после ее смерти. Минобороны Великобритании организует оружейные салюты, по всей стране объявят минуту молчания. Затем премьер-министр встретится с преемником Елизаветы II, а имя нового короля сообщат в 10:00 утра следующего дня. Сейчас первый в очереди наследник британского престола — принц Уэльский Чарльз.