«Заживает, как на собаке!»: МакSим сообщила, что выздоравливает

Марина Абросимова, которая известна публике как МакSим, почти два месяца была на ИВЛ из-за тяжелой вирусной пневмонии. К счастью, 38-летняя артистка смогла побороть болезнь, и теперь достаточно быстро восстанавливается об этом она сама рассказала Ивану Урганту.

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Телеведущий звал певицу в студию своего шоу. Но подобная нагрузка пока еще МакSим не под силу. Пока самым длительным «выходом в свет» было для нее сопровождение дочери в школу на 1 сентября. Тем не менее, звезда согласилась дать интервью по телефону, - сообщает Экспресс Газета.

Певица подтвердила, что здоровье ее восстанавливается, пусть не стремительно, но уверенно, день за днем. Прогнозы докторов оптимистичные и она их оптимизм разделяет.

«На мне все заживает, как на собаке! Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти».

Оказалось, что не только артистка, но и ее директор пострадала от коварного недуга. Маргарита Соколова с ужасом вспомнила свое лечение. Оказалось, что она тоже тяжело перенесла этот недуг, но врачам не сразу удалось распознать, чем именно женщина заражена.