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«Заживает, как на собаке!»: МакSим сообщила, что выздоравливает

Ирина Лебедева
41 минуту назад

Марина Абросимова, которая известна публике как МакSим, почти два месяца была на ИВЛ из-за тяжелой вирусной пневмонии. К счастью, 38-летняя артистка смогла побороть болезнь, и теперь достаточно быстро восстанавливается об этом она сама рассказала Ивану Урганту.

«Заживает, как на собаке!»: МакSим сообщила, что выздоравливает
Фото: InstagramInstagram

Телеведущий звал певицу в студию своего шоу. Но подобная нагрузка пока еще МакSим не под силу. Пока самым длительным «выходом в свет» было для нее сопровождение дочери в школу на 1 сентября. Тем не менее, звезда согласилась дать интервью по телефону, - сообщает Экспресс Газета.

Певица подтвердила, что здоровье ее восстанавливается, пусть не стремительно, но уверенно, день за днем. Прогнозы докторов оптимистичные и она их оптимизм разделяет.

«На мне все заживает, как на собаке! Хочется сказать «спасибо» всем тем, кто за меня переживал. Благодаря вашим переживаниям я сейчас стою на своих ногах, нахожусь в здравом уме и твердой памяти».

Оказалось, что не только артистка, но и ее директор пострадала от коварного недуга. Маргарита Соколова с ужасом вспомнила свое лечение. Оказалось, что она тоже тяжело перенесла этот недуг, но врачам не сразу удалось распознать, чем именно женщина заражена.

Маргарита рассказала, что ее симптомы были нетипичны для коронавируса: она чувствовала легкое недомогание, но не придала ему никакого значения. Однажды ночью директор певицы встала, чтобы попить воды, и потеряла сознание.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Иван Ургант,
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