Принц Гарри и Меган Маркл попросили аудиенции у Елизаветы II

"Гарри и Меган сделали это предложение, но многие люди шокированы этим решением. Они могут искренне хотеть увидеть Королеву, но это решение впечатляет, учитывая, через что они [Гарри и Меган] заставили пройти [Елизавету II] в этом году", - рассказал один из источников.