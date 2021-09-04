Астахов о романе с Кориковой: "Для Лены это был неприятно"

Актер Сергей Астахов, у которого был двухлетний роман с его коллегой Еленой Кориковой, рассказал, что благодаря ей понял, чего на самом деле хочет женщина от мужчины. Об этом он рассказал в эфире передачи «Судьба человека».
«У нас были действительно отношения. Недолгие. Но я был уверен, что у нас получится», - сказал Астахов.
Он рассказал, что в то время был ориентирован на карьеру.
«Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. А для нее это было очень неприятно. У нее были свои интересы. У меня свои. Наверное, я просто не смог ей дать того, чего она ждала, у меня на это не хватило сил», – пояснил Астахов, отметив, что отношения продолжались около двух лет.
Он добавил, что, видимо, как мужчина не оправдал ожидания Кориковой.
«Она меня научила тому, что женщина ждет от мужчины - чтобы он отдал ей все», - сказал Астахов.
Актер рассказал, что с тех пор всегда делает так, чтобы женщина рядом с ним не чувствовала, что для него важнее друзья или работа – она всегда будет знать, что важнее она.