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Сергей Астахов о романе с Еленой Кориковой: "Для Лены это был неприятно"

Елена Прошина
47 минут назад

Актер Сергей Астахов, у которого был двухлетний роман с его коллегой Еленой Кориковой, рассказал, что благодаря ей понял, чего на самом деле хочет женщина от мужчины. Об этом он рассказал в эфире передачи «Судьба человека».

Астахов о романе с Кориковой: "Для Лены это был неприятно"
Фото: InstagramInstagram

«У нас были действительно отношения. Недолгие. Но я был уверен, что у нас получится», - сказал Астахов.

Он рассказал, что в то время был ориентирован на карьеру.

«Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. А для нее это было очень неприятно. У нее были свои интересы. У меня свои. Наверное, я просто не смог ей дать того, чего она ждала, у меня на это не хватило сил», – пояснил Астахов, отметив, что отношения продолжались около двух лет.

Он добавил, что, видимо, как мужчина не оправдал ожидания Кориковой.

«Она меня научила тому, что женщина ждет от мужчины - чтобы он отдал ей все», - сказал Астахов.

Актер рассказал, что с тех пор всегда делает так, чтобы женщина рядом с ним не чувствовала, что для него важнее друзья или работа – она всегда будет знать, что важнее она.

Шоу-бизнес,Елена Корикова,Сергей Астахов,
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