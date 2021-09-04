Астахов о романе с Кориковой: "Для Лены это был неприятно"

«Лена не ожидала, что я ее буду ставить ниже своей карьеры. А для нее это было очень неприятно. У нее были свои интересы. У меня свои. Наверное, я просто не смог ей дать того, чего она ждала, у меня на это не хватило сил», – пояснил Астахов, отметив, что отношения продолжались около двух лет.