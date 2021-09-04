Данко: МакSим попала в клинику не из-за COVID

«Думаю, либо ей лечили печень от алкоголизма, либо какие-то операции делали от ожирения или пластика была. Пиарщики так работают, это нормально», - сказал он.

По его словам, пиарщики уже признались, что все было придумано. Он отметил, что из больницы, где лечилась певица нет никаких фото и видео

«И это в наше время, когда сейчас все снимают. А тот факт, что она 1 сентября в школу на каблуках пришла — о чем говорит?». – добавил Данко.

Певица МакSим попала в больницу в июне. Сначала она лечилась в частной клинике. После того, как состояние здоровья артистки резко ухудшилось, ее ввели в медикаментозную кому и перевели в больницу 52 в Коммунарке. В начале августа певица пришла в себя. Позже ее выписали домой, где она проходит реабилитацию под присмотром врачей. 1 сентября МакSим отвела дочь в школу.