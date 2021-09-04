Друг Шаляпина о его жене: "У Тани на Прохора большие планы"

Канадская бизнес-леди Татьяна Дэвис, на которой неожиданно женился артист Прохор Шаляпин, рассчитывает с его помощью получить американское гражданство. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на свидетеля на свадьбе молодоженов, друга Шаляпина Георгия Кирьянова.

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Кирьянов подтвердил, что свадьба в Лас-Вегасе была настоящей, на нее пара потратила 15 миллионов рублей.

За несколько часов до церемонии Шаляпин и Дэвис, которая в Канаде владеет сетью адвокатских контор, специализирующихся на разводах, подписали брачный контракт на 150 страницах.

«Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы», - сказал Кирьянов.

По его словам, Татьяна понимает что Прохор артист, у него гастроли и карьера в России, и что такой красивый парень всегда будет пользоваться спросом у женщин.