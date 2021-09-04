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Друг Шаляпина о его жене: "У Тани на Прохора большие планы"

Елена Прошина
1 час назад

Канадская бизнес-леди Татьяна Дэвис, на которой неожиданно женился артист Прохор Шаляпин, рассчитывает с его помощью получить американское гражданство. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на свидетеля на свадьбе молодоженов, друга Шаляпина Георгия Кирьянова.

Друг Шаляпина о его жене: "У Тани на Прохора большие планы"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кирьянов подтвердил, что свадьба в Лас-Вегасе была настоящей, на нее пара потратила 15 миллионов рублей.

За несколько часов до церемонии Шаляпин и Дэвис, которая в Канаде владеет сетью адвокатских контор, специализирующихся на разводах, подписали брачный контракт на 150 страницах.

«Это было желание Тани. Ей нужна была гарантия, что Прохор не сбежит с «подводной лодки», прихватив ее миллионы», - сказал Кирьянов.

По его словам, Татьяна понимает что Прохор артист, у него гастроли и карьера в России, и что такой красивый парень всегда будет пользоваться спросом у женщин.

«У Тани долгоиграющие планы: это ее первое замужество, она хочет совместно с Прохором получить американское гражданство, поскольку уверена, что его ждет успех в Голливуде. Она готова помогать ему в карьере. С ее стороны все серьезно», - считает Кирьянов.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Комсомольская правда,
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