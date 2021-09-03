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Волочкова обвинила экс-солистку «Стрелок» в мошенничестве

Елена Прошина
1 час назад

Российская балерина Анастасия Волочкова заявила, что скандал вокруг снимка, на котором она справляет нужду, необходим, чтобы скрыть её сообщения о мошенничестве нелегальным товариществом собственников недвижимости.

Волочкова обвинила экс-солистку «Стрелок» в мошенничестве
Фото: InstagramInstagram

Как она объяснила в разговоре с Starhit, экс-солистка группы «Стрелки» Екатерина Любомская решила создать организацию и предложила всем соседям заключить договоры с ней.

«Я даже вошла в это ТСН, попросила добавить меня в чат в whats’app, чтобы быть в курсе того, что происходит, но никаких документов с ними, естественно, не заключала. Но тут и меня начали вводить в заблуждение. Дело в том, что легально существующая управляющая компания выкупила сети с электроэнергией, водоотведением, курирует абсолютно все — вплоть до вывоза мусора и высадки цветов, работу выполняет добросовестно. А Екатерина подминает это под себя», - заявила Волочкова.

После того как балерина осветила ситуацию в прессе, произошел слив фотографий, на которых она справляет нужду под елкой на своем участке.

«Когда я подняла подноготную нашего поселка, захотела привлечь внимание к серьезной проблеме, сразу всплыли трусы Анастасии Волочковой. Нет, они, конечно, всегда были интересны. Но, если кому-то нужны реальные фотографии моей попочки, я пришлю. Я могу их у себя выставить в Инстаграме, как делала раньше. Но красивая попа не нужна, все хотят показать с нелепого ракурса», - заявила артистка.

В свою защиту авторы компрометирующих снимков заявили, что сделали их, поскольку Волочкова якобы мешала их детям странным поведением.

«Если я кому-то доставляла неудобства, писая под своей елочкой, они могли позвонить мне в калитку и сообщить об этом, а не устраивать травлю», - ответила Волочкова и добавила, что она впервые увидела лица своих соседей, когда они пришли на ток-шоу.

Напомним, что недавно в интернете появились снимки знаменитости, на которых она справляла нужду на участке своего дома под елью. Фотографии вызвали бурю обсуждений, а саму Волочкову обвинили в безнравственности.

Шоу-бизнес,Анастасия Волочкова,StarHit,
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