Волочкова обвинила экс-солистку «Стрелок» в мошенничестве

«Я даже вошла в это ТСН, попросила добавить меня в чат в whats’app, чтобы быть в курсе того, что происходит, но никаких документов с ними, естественно, не заключала. Но тут и меня начали вводить в заблуждение. Дело в том, что легально существующая управляющая компания выкупила сети с электроэнергией, водоотведением, курирует абсолютно все — вплоть до вывоза мусора и высадки цветов, работу выполняет добросовестно. А Екатерина подминает это под себя», - заявила Волочкова.