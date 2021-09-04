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Свинство и скотство: Звезда сериала «Воронины» рассказала о домогательствах

Елена Прошина
1 час назад

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова считает «свинством и скотством» случаи домогательства и уверена, что попасть в кино через постель уже нельзя. Она также рассказала о неприятном инциденте в своей жизни, связанном с харассментом. Об этом пишет издание «Вокруг ТВ».

Звезда «Ворониных» рассказала о домогательствах
Фото: InstagramInstagram

Как рассказала Волкова, в ее жизни были случаи, которые можно отнести к категории харассмента, но она всегда аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему и избегая прямого конфликта.

«Можно было и согласиться — каждому свое. Но мне это было неинтересно, я считаю, что это не нужно», - сказала актриса.

Волкова считает, что время, когда через постель можно было попасть в кино, прошло, По ее словам, такое было возможно, скорее, в начале 2000-х годов. Она добавила, что мир был бы намного лучше, если бы людей оценивали по их возможностям.

Актриса рассказала об одном неприятном инциденте, когда ей позвонили и сказали, что с ней хочет познакомиться один человек. Его фамилию Волкова не назвала. Она отказалась.

«Я сказала, что не хочу. «Что значит, вы не хотите?» «Ну вот так, я замужем». Он говорит: «И что?». Я положила трубку», - рассказала Волкова.

«Не знаю, как сложилась бы моя жизнь, но был такой момент», - заключила актриса.

Шоу-бизнес,Екатерина Волкова,Вокруг ТВ,
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