Звезда «Ворониных» рассказала о домогательствах

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова считает «свинством и скотством» случаи домогательства и уверена, что попасть в кино через постель уже нельзя. Она также рассказала о неприятном инциденте в своей жизни, связанном с харассментом. Об этом пишет издание «Вокруг ТВ».

Фото: Instagram Instagram

Как рассказала Волкова, в ее жизни были случаи, которые можно отнести к категории харассмента, но она всегда аккуратно уходила, отшучиваясь, переводя тему и избегая прямого конфликта.

«Можно было и согласиться — каждому свое. Но мне это было неинтересно, я считаю, что это не нужно», - сказала актриса.

Волкова считает, что время, когда через постель можно было попасть в кино, прошло, По ее словам, такое было возможно, скорее, в начале 2000-х годов. Она добавила, что мир был бы намного лучше, если бы людей оценивали по их возможностям.

Актриса рассказала об одном неприятном инциденте, когда ей позвонили и сказали, что с ней хочет познакомиться один человек. Его фамилию Волкова не назвала. Она отказалась.