Бездомный избил дочь актера Николая Мерзликина

Дочь актера Николая Мерзликина Оксана пожаловалась на преследование со стороны бездомного. Об этом она рассказала в эфире программы «Прямой эфир».
Женщина сообщила, что однажды пожалела бездомного и разрешила ему пожить в ее машине.
«Я просто пожалела его. Думала, на время, а это все затянулось. Сейчас не могу от него отделаться, он меня преследует», - цитирует ее «Стархит».
Однажды, когда Оксана попросила оставить ее в покое, бездомный набросился на нее с кулаками.
«У меня ребра болели неделю. Я писала заявление в полицию, но сказали — разбирайтесь сами», - посетовала женщина.
На программе появился и сам преследователь. Он заявил, что их с Мерзликиной связывали романтические отношения, она беспокоилась о нем и сама позвала обратно, когда он пропал.
«Сейчас я живу в машине Оксаны. Не в квартире, потому что прячусь от ее мамы. Если бы не Оксана, то меня не было бы в живых Я не претендую на ее жилплощадь, мне нужна только она. Да, я жду Оксану по утрам, но не из-за какой-то потребности. Просто с ней прогуливаюсь», - объяснил преследователь.
Он также заявил, что чувствует себя виноватым из-за избиения и много раз просил прощения у Оксаны.