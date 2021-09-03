Бездомный избил дочь актера Николая Мерзликина

«Сейчас я живу в машине Оксаны. Не в квартире, потому что прячусь от ее мамы. Если бы не Оксана, то меня не было бы в живых Я не претендую на ее жилплощадь, мне нужна только она. Да, я жду Оксану по утрам, но не из-за какой-то потребности. Просто с ней прогуливаюсь», - объяснил преследователь.