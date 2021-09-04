Тарзан нарисовал картину в подарок Игорю Крутому

Бодибилдер и стриптизер Сергей Глушко, также известный как Тарзан, опубликовал в соцсетях видео, на котором показал свой подарок композитору Игорю Крутому. Судя по посту в Instagram, работа выполнена на профессиональном уровне.
Подписчики удивились талантам Тарзана и даже не поверили, что именно из под его руки выходят столь искусные картины. «Сергей, может вместо Вас кто-то рисует. Ну как так резко столько картин появилось», - спрашивают у Тарзана подписчики.
«Боженька моими руками пишет»,- ответил бодибилдер.
Поклонники стали нахваливать работу Глушко.
«Как же красиво и точно передан взгляд маэстро! Вы прирожденный портретист!», «Браво, вы такой талантище!», «Супер! Действительно, как живой на портрете!» - пишут подписчики.
Ранее Наташа Королева уже показывала портрет, который написал Глушко в честь нее. Подруга даже предлагала ей продать работу, однако супруга Тарзана не уверена, что готова на такой ведь шаг, ведь речь идет о подарке любимого.