Про Шуфутинского нарисовали комикс «Третье сентября»

«Каково быть героем комикса, я пока не знаю, ведь только сегодня им становлюсь. Ко мне пришли интересные, креативные молодые люди, показали, как они хотят это сделать. И сама по себе идея, что я вдруг просыпаюсь и оказываюсь на других планетах вселенной, все это так фантастически и интересно, поэтому я с удовольствием пошел на это», — сказал Шуaeтинский корреспонденту агентства.