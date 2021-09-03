Про Шуфутинского нарисовали комикс «Третье сентября»

Российский исполнитель Михаил Шуфутинский стал героем комикса под названием «Третье сентября», сюжет которого основан на перемещении между мирами. Об этом сообщает ТАСС.
«Каково быть героем комикса, я пока не знаю, ведь только сегодня им становлюсь. Ко мне пришли интересные, креативные молодые люди, показали, как они хотят это сделать. И сама по себе идея, что я вдруг просыпаюсь и оказываюсь на других планетах вселенной, все это так фантастически и интересно, поэтому я с удовольствием пошел на это», — сказал Шуaeтинский корреспонденту агентства.
Он назвал идею молодежной и добавил, что комиксы интересны людям всех возрастов.
Комментируя успех песни «Третье сентября», в честь которой назван комикс, исполнитель отметил, что композиция стала настолько популярной из-за удачного стечения обстоятельств — синтез хорошей музыки, запоминающихся слов и качественного исполнения.
«Эти жизненные ситуации, когда люди встречаются и все вроде здорово, но вдруг что-то происходит, и они расстаются. Это происходит у каждого человека. Есть душа в песнях, которая нам необходима для того, чтобы оставаться и чувствовать себя людьми. Такая песня всегда нужна и всегда хороша», — объяснил исполнитель.
Комикс выпустила студия Wizart Comics. Идею предложил главный редактор студии Влад Максименко в 2018 году, его поддержал весь коллектив. Работа на «Третьим сентября» затянулась из-за пандемии коронавируса. Первый тираж составил 2 тыс. экземпляров.
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