Телеведущий Норкин женился во второй раз

Телеведущий Андрей Норкин женился. Об этом журналист сообщил в своем Instagram, выложив фото с новой супругой. С кем именно он вступил в брак, Норкин не уточнил.

В июне прошлого года скончалась первая супруга Норкина Юлия, тоже журналистка. Вместе они прожили без малого 30 лет.

В комментариях к посту о бракосочетании подписчики в большинстве своем поздравили телеведущего с радостным событием: «От всей души поздравляю. Мир вашему дому»; «Андрей Владимирович, счастья вам с вашей избранницей. Поздравляю сердечно»; «Слава богу. И не малолетка». Однако нашлись и те, кто выразил мнение, что Норкин все же поторопился с вступлением в новые узаконенные отношения, учитывая недавнюю кончину Юлии.