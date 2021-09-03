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Телеведущий Норкин женился вновь спустя год после смерти супруги

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Телеведущий Андрей Норкин женился. Об этом журналист сообщил в своем Instagram, выложив фото с новой супругой. С кем именно он вступил в брак, Норкин не уточнил.

Телеведущий Норкин женился во второй раз
Фото: @norkinntv/Instagram@norkinntv/Instagram

В июне прошлого года скончалась первая супруга Норкина Юлия, тоже журналистка. Вместе они прожили без малого 30 лет.

В комментариях к посту о бракосочетании подписчики в большинстве своем поздравили телеведущего с радостным событием: «От всей души поздравляю. Мир вашему дому»; «Андрей Владимирович, счастья вам с вашей избранницей. Поздравляю сердечно»; «Слава богу. И не малолетка». Однако нашлись и те, кто выразил мнение, что Норкин все же поторопился с вступлением в новые узаконенные отношения, учитывая недавнюю кончину Юлии.

Шоу-бизнес,Андрей Норкин,
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