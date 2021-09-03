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Музыкальный критик объяснил популярность песни «Третье сентября»

Елена Прошина
16 минут назад

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил популярность композиции Михаила Шуфутинского «Третье сентября». По его словам, русский человек любит минорные и грустные песни, а потому популярность песни будет только нарастать, сообщает Lenta.ru.

Музыкальный критик объяснил популярность песни «Третье сентября»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Чем активнее будут развиваться социальные сети, тем дольше будут жить мемы о Шуфутинском. Так что надо уже привыкать к тому, что 3 сентября превратилось для нас в такой праздник имени исполнителя», - отметил критик.

Эксперт объяснил, что само же пристальное внимание могло уже надоесть артисту, поскольку все оно ассоциируется только с одной песней. Несмотря на это, каждый год Шуфутинский получает бесплатную рекламу, которая после сказывается на его гонорарах. По этой причине, считает Бабичев, артист скорее всего рад, что песня так глубоко укоренилась в сознании людей.

При этом критик отметил, что сама песня обычна и не лучше многих других произведений, однако именно «3 сентября» вызывает у людей такой восторг. Бабичев предположил, что для «загадочной русской души» минорные и медленные композиции – особенно приятны.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,Lenta.ru,
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