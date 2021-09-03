Музыкальный критик объяснил популярность песни «Третье сентября»

Музыкальный критик Евгений Бабичев объяснил популярность композиции Михаила Шуфутинского «Третье сентября». По его словам, русский человек любит минорные и грустные песни, а потому популярность песни будет только нарастать, сообщает Lenta.ru.

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«Чем активнее будут развиваться социальные сети, тем дольше будут жить мемы о Шуфутинском. Так что надо уже привыкать к тому, что 3 сентября превратилось для нас в такой праздник имени исполнителя», - отметил критик.

Эксперт объяснил, что само же пристальное внимание могло уже надоесть артисту, поскольку все оно ассоциируется только с одной песней. Несмотря на это, каждый год Шуфутинский получает бесплатную рекламу, которая после сказывается на его гонорарах. По этой причине, считает Бабичев, артист скорее всего рад, что песня так глубоко укоренилась в сознании людей.