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Шуфутинский рассказал, сколько интервью он дает каждый год 3 сентября

Вечерняя Москва
39 минут назад

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский признался, что ежегодно 3 сентября дает несколько десятков интервью по поводу песни о перевернутом календаре.

30 интервью дает Шуфутинский ежегодно 3 сентября
Фото: «Москва 24» / Антон Вылегжанин«Москва 24» / Антон Вылегжанин

— В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте, — приводятся слова исполнителя в Telegram-канале «РИА Новости».

До этого он сообщал, что не устал от своей песни «3 сентября» и ему нравится, как люди до сих пор относятся к ней.

Впервые композицию он исполнил в 1993 году и она стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. И каждый год люди вспоминают ее, когда наступает третий день осени.

Ранее Шуфутинский рассказал, как написал песню про 3 сентября. В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что песня не автобиографична, но эта композиция с отличными стихами, музыкой и исполнением.

Шоу-бизнес,Михаил Шуфутинский,РИА Новости,Россия,
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