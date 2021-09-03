30 интервью дает Шуфутинский ежегодно 3 сентября

Заслуженный артист РФ Михаил Шуфутинский признался, что ежегодно 3 сентября дает несколько десятков интервью по поводу песни о перевернутом календаре.
— В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте, — приводятся слова исполнителя в Telegram-канале «РИА Новости».
До этого он сообщал, что не устал от своей песни «3 сентября» и ему нравится, как люди до сих пор относятся к ней.
Впервые композицию он исполнил в 1993 году и она стала одной из самых узнаваемых в его творчестве. И каждый год люди вспоминают ее, когда наступает третий день осени.
Ранее Шуфутинский рассказал, как написал песню про 3 сентября. В разговоре с «Вечерней Москвой» он отметил, что песня не автобиографична, но эта композиция с отличными стихами, музыкой и исполнением.