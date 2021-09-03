30 интервью дает Шуфутинский ежегодно 3 сентября

— В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте, — приводятся слова исполнителя в Telegram-канале «РИА Новости».