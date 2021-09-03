Валерия Гай Германика прокомментировала задержание супруга в отеле Ritz-Carlton

Режиссер Валерия Гай Германика высказалась о задержании ее мужа Дениса Молчанова в отеле Ritz-Carlton в Москве.
Как пишет телеграм-канал Mash, режиссер рассказала, что накануне поссорилась с мужем, он взял ружье и пошел ночевать в отель. В то, что в номере Молчанова были наркотики, Гай Германика не верит.
«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», - заявила она.
Валерия предположила, что полицейские могли принять за наркотики БАДы, которые прописал Молчанову его лечащий врач.
Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что полицейские задержали мужа кинорежиссера Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова в отеле в центре Москвы. В номере у него нашли незарегистрированное ружье и неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. Через несколько часов Молчанова отпустили из отдела полиции, проходить медосвидетельствование он отказался. После выхода из отдела муж Гай Германики отправился с другом в бар.