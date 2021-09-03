Валерия Гай Германика прокомментировала задержание супруга в отеле Ritz-Carlton

Режиссер Валерия Гай Германика высказалась о задержании ее мужа Дениса Молчанова в отеле Ritz-Carlton в Москве.

Фото: ТК Mash ТК Mash

Как пишет телеграм-канал Mash, режиссер рассказала, что накануне поссорилась с мужем, он взял ружье и пошел ночевать в отель. В то, что в номере Молчанова были наркотики, Гай Германика не верит.

«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», - заявила она.

Валерия предположила, что полицейские могли принять за наркотики БАДы, которые прописал Молчанову его лечащий врач.