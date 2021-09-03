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Валерия Гай Германика прокомментировала задержание супруга в отеле Ritz-Carlton

Вероника Полынина
20 минут назад

Режиссер Валерия Гай Германика высказалась о задержании ее мужа Дениса Молчанова в отеле Ritz-Carlton в Москве.

Валерия Гай Германика прокомментировала задержание супруга в отеле Ritz-Carlton
Фото: ТК MashТК Mash

Как пишет телеграм-канал Mash, режиссер рассказала, что накануне поссорилась с мужем, он взял ружье и пошел ночевать в отель. В то, что в номере Молчанова были наркотики, Гай Германика не верит.

«У богатых свои причуды, но наркотиков точно нет», - заявила она.

Валерия предположила, что полицейские могли принять за наркотики БАДы, которые прописал Молчанову его лечащий врач.

Ранее телеграм-канал 112 сообщил, что полицейские задержали мужа кинорежиссера Валерии Гай Германики бизнесмена Дениса Молчанова в отеле в центре Москвы. В номере у него нашли незарегистрированное ружье и неизвестное вещество, которое отправили на экспертизу. Через несколько часов Молчанова отпустили из отдела полиции, проходить медосвидетельствование он отказался. После выхода из отдела муж Гай Германики отправился с другом в бар.

Шоу-бизнес,Денис Молчанов,Москва,
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