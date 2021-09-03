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Шаляпин объяснил почему вернулся в Москву, оставив заболевшую жену в США

Вероника Полынина
1 час назад

Певец Прохор Шаляпин рассказал, почему оставил тяжелобольную жену в США, а сам вернулся в Москву.

Шаляпин объяснил почему вернулся в Москву, оставив заболевшую жену в США
Фото: InstagramInstagram

Шаляпин женился на 42-летней предпринимательнице из Канады Татьяне Клаудии Дэвис 26 июля. Вскоре после свадьбы Татьяна заболела коронавирусом. Она несколько дней лечилась дома, после чего оказалась в больнице на аппарате ИВЛ. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. Также в больницу с COVID-19 попали родители Татьяны.

По словам Шаляпина, Татьяна находится в больнице, куда никого не пускают.

«Она десять дней сейчас пролежит в госпитале, в тяжелом состоянии в ковидном. Меня туда, естественно, не пускают, зона закрытая, вы понимаете. Она на высшем уровне в Саммерлине она лежит в Лас-Вегасе, она, ее родители. Собственно, а что мне там было делать? Я и улетел», - объяснил он «Пятому каналу».

Певец отметил, что вынужден был покинуть роскошный особняк своей супруги, так как дома его ждет работа.

«Хотя там шикарный дом, прислуга, еда, но мне надо работать. Как меня ни склоняют, но у меня есть работа, так или иначе», - сказал Прохор.

По словам певца, он очень волнуется за жену и каждый день звонит узнать о ее самочувствии, а как только разберется с делами, сразу же полетит обратно в США.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Москва,Соединенные Штаты,
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