Шаляпин объяснил почему вернулся в Москву, оставив заболевшую жену в США

«Она десять дней сейчас пролежит в госпитале, в тяжелом состоянии в ковидном. Меня туда, естественно, не пускают, зона закрытая, вы понимаете. Она на высшем уровне в Саммерлине она лежит в Лас-Вегасе, она, ее родители. Собственно, а что мне там было делать? Я и улетел», - объяснил он «Пятому каналу».