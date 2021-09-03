Муж-итальянец Азизы может оказаться Александром Соколовым из Липецка

Жительница Липецка Татьяна Щербинина считает, что свекровь певицы Азизы, с которой она жила в одном подъезде, – аферистка, и артистку нужно срочно спасать. Об этом она сообщила в эфире передачи «Андрей Малахов. Прямой эфир».

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как рассказала Щербинина, с мамой молодого мужа Азизы, который известен под именем Алессандро Лорте, с Людмилой Соколовой они жили в одном подъезде в Липецке и дружили с 1986 года.

Видео дня

В какой-то момент Соколова предложила купить ее квартиру. Договорились по-соседски: Щербинина вносит 500 тысяч, а остальное отдает постепенно. Однако быстро выяснилось, что Соколова продала квартиру не только ей. По суду Щербининой удалось вернуть, как она пояснила, «некоторую сумму». Тогда же выяснилось, что квартира была арестована за долги, и выплаченные за квартиру деньги пошли на погашение этого долга и снятие ареста – для последующей продажи квартиры уже совсем другому человеку.

История, о которой рассказала Щербинина, произошла 17 лет назад, но женщина уверена, что Соколова за это время не изменилась. По словам бывшей соседки, Азиза – часть новой аферы Соколовой, и певицу нужно срочно спасать.

Другая липчанка Наталья Беляева, которая и стала покупательницей той самой квартиры, сообщила, что настоящее имя нового мужа Азизы не Алессандро Лорте, а Саша Соколов. После покупки квартиры ей пришлось выписывать молодого человека через суд. На его имя по старому адресу до сих пор приходят требования об оплате задолженностей.

Как рассказала Беляева, эта квартира была продана пять раз. Она с детьми год после покупки не могла въехать в нее, так как часть квартиры была арестована.

Беляева тоже считает, что Азизу нужно спасать от новых родственников.

Однако другая подруга Людмилы Соколовой - Ирина Плафунтжи считает, что Азиза была прекрасно осведомлена, о том, кто ее муж.

«Азиза в курсе всего. Она прекрасно знает, что он никакой не ресторатор. И старший брат его работает на кухне или барменом, и его жена там работает», - сказала Плафунтжи во время телефонного включения.

По ее словам Александр Соколов во всем слушается маму, и сам ничего не решает. Именно мама заставила его жениться на Азизе. При этом, как уверяет Плафунтжи, он сам не хотел «портить молодость», считая, что Азиза «старая и страшная» и еще «сумасшедшая». Но его заставила мама, так как им «нужны были деньги».

«Людок даст фору всем. Она на месте не сидит, она будет пробивать, чтобы заработать денег, при этом ни чего не делая», - заключила Плафунтжи.