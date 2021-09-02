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"Двойник Путина" из Comedy Club раскрыл свои заработки

Вероника Полынина
29 минут назад

Бывший участник команды КВН «Незолотая молодежь» и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев рассказал, сколько зарабатывает на пародиях на президента России Владимира Путина.

"Двойник Путина" из Comedy Club раскрыл свои заработки
Фото: @ instagrach@ instagrach

Уроженец Керчи Дмитрий Грачев впервые появился в образе Путина в 2000 году на сцене КВН. После ухода команды его команды из Высшей лиги КВН Грачев на время превратился в офисного работника. Снова вспомнить о пародиях помогло приглашение в Comedy Club в 2012 году.

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По словам Грачева, коллеги по Comedy Club завидуют ему, ведь каждое его выступление длится не более 10 минут. При этом гонорар за появление в образе Владимира Путина в среднем варьируется от 200 до 300 тысяч рублей в час, то есть минута работы на сцене оценивается минимум в 20 тысяч рублей.

Артист признался, что однажды ему удалось заработать 10 тысяч долларов за выход.

Дмитрий Грачев считает, что у них с президентом России есть не только внешнее сходство.

«Путин человек с хорошим чувством юмора, эрудированный интеллектуал. Вот и со временем он становится мудрее, взрослее, более степенным, солидным и уверенным в себе, при этом остается скоромным человеком. Сдержанность присуща и мне, поэтому по харизме я близок к своему сценическому образу. Нас связывает не только то, что я его пародирую, но и определенные черты характера», - заявил он в интервью Карену Адамяну для Youtube-канала «Макарена».

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