"Двойник Путина" из Comedy Club раскрыл свои заработки

«Путин человек с хорошим чувством юмора, эрудированный интеллектуал. Вот и со временем он становится мудрее, взрослее, более степенным, солидным и уверенным в себе, при этом остается скоромным человеком. Сдержанность присуща и мне, поэтому по харизме я близок к своему сценическому образу. Нас связывает не только то, что я его пародирую, но и определенные черты характера», - заявил он в интервью Карену Адамяну для Youtube-канала «Макарена».