"Двойник Путина" из Comedy Club раскрыл свои заработки

Бывший участник команды КВН «Незолотая молодежь» и резидент Comedy Club Дмитрий Грачев рассказал, сколько зарабатывает на пародиях на президента России Владимира Путина.
Уроженец Керчи Дмитрий Грачев впервые появился в образе Путина в 2000 году на сцене КВН. После ухода команды его команды из Высшей лиги КВН Грачев на время превратился в офисного работника. Снова вспомнить о пародиях помогло приглашение в Comedy Club в 2012 году.
По словам Грачева, коллеги по Comedy Club завидуют ему, ведь каждое его выступление длится не более 10 минут. При этом гонорар за появление в образе Владимира Путина в среднем варьируется от 200 до 300 тысяч рублей в час, то есть минута работы на сцене оценивается минимум в 20 тысяч рублей.
Артист признался, что однажды ему удалось заработать 10 тысяч долларов за выход.
Дмитрий Грачев считает, что у них с президентом России есть не только внешнее сходство.
«Путин человек с хорошим чувством юмора, эрудированный интеллектуал. Вот и со временем он становится мудрее, взрослее, более степенным, солидным и уверенным в себе, при этом остается скоромным человеком. Сдержанность присуща и мне, поэтому по харизме я близок к своему сценическому образу. Нас связывает не только то, что я его пародирую, но и определенные черты характера», - заявил он в интервью Карену Адамяну для Youtube-канала «Макарена».