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Поклонников ужаснула худоба актрисы Анны Снаткиной

Елена Прошина
39 минут назад

Накануне актриса Анна Снаткина отвела дочь Веронику в школу, о чем рассказала своим подписчикам. Рядом с наследницей артистка сама смотрелась как школьница: в последнее время Анна заметно похудела, что не очень понравилось ее поклонникам, сообщает Starhit.

Поклонников ужаснула худоба актрисы Анны Снаткиной
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание отмечает, что актриса намного больше нравилась публике в прежнем весе. Сейчас интернет-пользователи считают худобу Снаткиной нездоровой.

«Анну не узнать! Раньше была больше похожа на маму. Худоба не к лицу!»; «Анна совсем похудела, какие ноги худые! У меня рука толще!»; «Очень худая, да еще и черную одежду носит!»; «Анна, срочно набирайте килограммы! Вам не идет чрезмерная худоба!»; «Ужас какой-то! Любимая хорошая артистка, но так худеть, для чего? Срочно нужно набрать вес!»; «Вы похожи на старшую сестру Вероники!» — написали подписчики артистки в Instagram.

Сама актриса предпочла оставить нелестные комментарии о своей внешности без ответа. Очевидно, 38-летняя артистка очень довольна собой, предположил Starhit.

Напомним, раньше Анна Снаткина говорила, что имеет склонность к полноте, поэтому она ограничивает себя в еде ради желанной фигуры. Из-за этого беспокоился ее муж, шоумен Виктор Васильев.

«Захотела наладить правильное питание — и наладила. И так в этом преуспела, что теперь может запускать курсы «Как похудеть за несколько дней». Вы знаете, она на съемки и гастроли берет с собой маленькие весы, чтобы отмерять правильные «дозы» продуктов. Если вдруг замечает, что набрала хотя бы на 500 грамм, начинает волноваться и немедленно садится на диету», - отмечал он.

Шоу-бизнес,Анна Снаткина,Виктор Васильев,StarHit,
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