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Экс-бойфренд Бородиной назвал Ольгу Орлову подделкой

Елена Прошина
57 минут назад

Бывший участник «ДОМа-2» и экс-бойфренд Ксении Бородиной, адвокат Михал Терехин оскорбил ведущую Ольгу Орлову и назвал её «подделкой», сообщает Starhit.

Экс-бойфренд Бородиной назвал Ольгу Орлову подделкой
Фото: InstagramInstagram

Недавно Ольга Орлова, общаясь со своими подписчиками в Instagram, выразила позицию касательно подделок известных брендов. По ее словам, покупка таких вещей – дурная привычка, от которой необходимо избавляться. Многие читатели личного блога ведущей не согласились с ней, в том числе и Михаил Терехин.

«Она такая же подделка со своим фотошопом. И это намного больший обман, чем фейковые вещи. Есть люди молодые и красивые от природы, но, допустим, у них нет денег на оригинал. При этом ими восхищаются и с подделками. А есть отфотошопленные старушки, обвешанные бриллиантами, которые никому не нужны», – заявил Терехин.

Комментарий адвоката вызвал негодование поклонников Орловой, которые обвинили его в хайпе на имени звезды. При этом ведущая является близкой подругой бывшей возлюбленной Терехина – Ксении Бородиной. Некоторые пользователи интернета сочли, что это такая попытка задеть свою экс-избранницу. При этом ни Орлова, ни Бородина не отреагировали на его критику. Сам Терехин же часто вспоминает про Ксению в интервью и социальных сетях. После того как Бородина рассталась с мужем, адвокат даже заявил, что сможет без проблем вернуть бывшую избранницу, однако дальше слов дело не зашло.

Шоу-бизнес,Михаил Терехин,Ольга Орлова,Ксения Бородина,StarHit,
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