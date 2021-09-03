Экс-бойфренд Бородиной назвал Ольгу Орлову подделкой

Недавно Ольга Орлова, общаясь со своими подписчиками в Instagram, выразила позицию касательно подделок известных брендов. По ее словам, покупка таких вещей – дурная привычка, от которой необходимо избавляться. Многие читатели личного блога ведущей не согласились с ней, в том числе и Михаил Терехин .

«Она такая же подделка со своим фотошопом. И это намного больший обман, чем фейковые вещи. Есть люди молодые и красивые от природы, но, допустим, у них нет денег на оригинал. При этом ими восхищаются и с подделками. А есть отфотошопленные старушки, обвешанные бриллиантами, которые никому не нужны», – заявил Терехин.

Комментарий адвоката вызвал негодование поклонников Орловой, которые обвинили его в хайпе на имени звезды. При этом ведущая является близкой подругой бывшей возлюбленной Терехина – Ксении Бородиной. Некоторые пользователи интернета сочли, что это такая попытка задеть свою экс-избранницу. При этом ни Орлова, ни Бородина не отреагировали на его критику. Сам Терехин же часто вспоминает про Ксению в интервью и социальных сетях. После того как Бородина рассталась с мужем, адвокат даже заявил, что сможет без проблем вернуть бывшую избранницу, однако дальше слов дело не зашло.