В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Войти в почту

Ольгу Бузову сравнили с Моникой Беллуччи

Елена Прошина
11 минут назад

Историк моды Александр Васильев сравнил певицу Ольгу Бузову с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. В новом выпуске передачи «Модный приговор» на Первом Канале мужчина засыпал Бузову комплиментами.

Ольгу Бузову сравнили с Моникой Беллуччи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У нее очень складная фигурка! Длинные точеные ножки, симпатичная внешность. И лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи», — отметил он прекрасный внешний вид певицы в купальнике.

Как именно отреагировала Ольга Бузова, привыкшая к негативу, неизвестно, но вероятно, сравнение с известной актрисой должно было ей польстить.

Напомним, что недавно певица попала в очередной скандал из-за своего негативного отзыва о работе Владимира Соловьева. Бузова назвала журналиста абьюзером. По ее мнению, Соловьев приглашает к себе гостей, а после публично их унижает. Ольга рассказала, что недавно ведущий звал её к себе в гости на передачу, однако Бузова заявила, что не позволит журналисту «пиариться за свой счет».

Соловьев ответил, что у Бузовой – «болезнь Уткина», при которой человек «употребляет слова, о значении которых не знает». Телеведущий пообещал ей, что рано или поздно найдется человек, «который не станет все это терпеть».

Шоу-бизнес,Александр Васильев,Владимир Соловьев,Моника Беллуччи,Ольга Бузова,
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители