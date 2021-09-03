Ольгу Бузову сравнили с Моникой Беллуччи

Историк моды Александр Васильев сравнил певицу Ольгу Бузову с итальянской актрисой Моникой Беллуччи. В новом выпуске передачи «Модный приговор» на Первом Канале мужчина засыпал Бузову комплиментами.

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«У нее очень складная фигурка! Длинные точеные ножки, симпатичная внешность. И лицом, надо сказать, она напоминает Монику Беллуччи», — отметил он прекрасный внешний вид певицы в купальнике.

Как именно отреагировала Ольга Бузова, привыкшая к негативу, неизвестно, но вероятно, сравнение с известной актрисой должно было ей польстить.

Напомним, что недавно певица попала в очередной скандал из-за своего негативного отзыва о работе Владимира Соловьева. Бузова назвала журналиста абьюзером. По ее мнению, Соловьев приглашает к себе гостей, а после публично их унижает. Ольга рассказала, что недавно ведущий звал её к себе в гости на передачу, однако Бузова заявила, что не позволит журналисту «пиариться за свой счет».