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Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак

Газета.Ruиещё 1
12 минут назад

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли свой брак. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на документ мирового суда Останкинского района столицы. Информацию о разводе также подтвердил адвокат Бари Алибасова Александр Бенхин.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию", - уточнил правозащитник российского продюсера.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику.

Договор дарения, поясняли юристы актрисы, Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов. В результате на спорное имущество был наложен арест. Ранее Федосеевой-Шукшиной отказали в возбуждении дела против Алибасова. Также в марте суд отменил развод Алибасова с Федосеевой-Шукшиной.

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