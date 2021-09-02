Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли брак

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина официально расторгли свой брак. Об этом сообщает 5-tv.ru со ссылкой на документ мирового суда Останкинского района столицы. Информацию о разводе также подтвердил адвокат Бари Алибасова Александр Бенхин.

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"Развели в очередной раз уже по инициативе Алибасовых Бари Каримовича и Шукшину. Там есть еще месяц на обжалование, на апелляцию", - уточнил правозащитник российского продюсера.

Актриса и продюсер поженились 20 ноября 2018 года. Отношения супругов испортились, когда актриса подарила Алибасову квартиру стоимостью 10 млн руб., а тот передал ее своему помощнику.