«Крым – крымчанам»: что говорили знаменитости о принадлежности Крыма

С момента возвращения Крыма в «родную гавань» прошло уже больше семи лет – в 2014 году жители полуострова провели референдум и почти единогласным решением присоединились к России. Однако споры по поводу того, чей-же все-таки Крым все еще не утихают и вопрос нередко задают знаменитостям. Отвечают они по разному.

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Последним на вопрос отвечал рэпер Моргенштерн. В интервью с украинским журналистом Дмитрием Гордоном он заявил, что Крым принадлежит крымчанам и не стал продолжать дискуссию, лишь добавив, что на эту ситуацию уже никто не повлияет.

Актриса Эвелина Бледанс, которая родилась и выросла в Ялте, нередко отвечала журналистам на этот вопрос. Как сообщает «Комсомольская правда», артистка отмечала, что на полуострове всегда жили «по-русски».

«Там был украинский язык, который мы изучали в школе. Однако все всегда говорили по-русски, вывески все были на русском языке. Крым никогда не был украинским», – говорила актриса.

Журналистка Ксения Собчак всегда придерживалась противоположного мнения и довольно категоричным. По ее мнению, полуостров принадлежит Украине.

«С точки зрения международного права, Крым украинский. Точка», – заявляла телеведущая.

Иное мнение высказывал в интервью народный артист России Виктор Сухоруков. По его словам, Крым – это Божья территория, а его жители – дети Бога. По его мнению такое отношение позволяет ни на что большее не претендовать.

«Надо быть вместе с этой землей в любви, согласии, в бережливости. Вот это самое главное, услышать эту землю, услышать ее голос. Мне кажется, у Крыма есть голос», – говорил артист.

Известная российская певица Лолита Милявская всегда открыто поддерживала возвращение Крыма в состав РФ, несмотря на все те санкции, с которыми столкнулась Россия из-за политических маневров.