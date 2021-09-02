Катафалки и клятвы на крови: самые экстравагантные свадьбы российских звезд

Рэпер Моргенштерн и блогер Дилара Зинатуллина поженились в Москве. Торжество оказалось довольно экстравагантным, с дракой гостей и конопляным тортом, а завершилось визитом полиции, искавшей наркотики. Другие эпатажные свадьбы российских знаменитостей — в подборке «Рамблера».

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Ксения Собчак и Константин Богомолов: пятница 13-е и катафалки

Телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов сочетались браком 13 сентября 2019 года и использовали стилистику «пятницы, 13-го». Молодожены подъехали к загсу на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас». Свидетелем был дизайнер Андрей Бартеньев в костюме из воздушных шаров. После росписи молодожены на карете, запряженной четверкой лошадей отправились на венчание, по пути возложив цветы к памятнику князю Владимиру у стен Кремля. Банкет состоялся в Музее Москвы и был закрытым для публики.

Анастасия Волочкова и Игорь Вдовин: дворцовая роскошь

Балерина и бизнесмен отпраздновали свадьбу 07.07.07. Торжество проходило в Санкт-Петербурге, для гостей из Москвы арендовали специальный поезд. Жених и невеста совершили прогулку на карете, запряженной двумя белыми и двумя черными лошадьми, затем на лимузине отправились в Царское село. Парк был украшен баннерами с портретами Волочковой и Вдовина. К алтарю Волочкова спустилась на кресле, привязанном к воздушному шару. Праздник завершился прогулкой на гондоле и фейерверком. Через год после свадьбы пара со скандалом рассталась, а Волочкова призналась, что брак не был официально зарегистрирован.

Эвелина Бледанс и Александр Семин: клятвы на крови

Актриса Эвелина Бледанс и продюсер Александр Семин поженились на острове Маврикий 14 декабря 2011 года. Они прибыли на торжество на гольф-каре, украшенном ананасом, в сопровождении цирковых артистов. Вместо свадебного торта у них был арбуз, а вместо обручальных колец — уколы пальцев иголками кактуса до крови. В 2017 году они развелись.

Алла Пугачева и Максим Галкин: скромная свадьба с концертом Киркорова