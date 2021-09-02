Экс-муж Волочковой станет отцом в пятый раз

Об этом сообщила нынешняя избранница композитора.
Сейчас композитор Игорь Вдовин женат в третий раз. Полгода назад стало известно, что он сыграл свадьбу с телеведущей и журналисткой Елене Николаевой. Сегодня избранница музыканта сообщила, что они ждут ребенка. Она не стала скрывать пол малыша — у супругов родится мальчик.
24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про про нашего мальчика. На прошлой малыш был размером с кокос. Сейчас это уже баклажан. В общем, такие новости вам с утра, — подписала снимок с округлившимся животом Николаева.
Стоит сказать, что возлюбленные редко делятся личными кадрами. В блоге Елены до сих пор нет кадров свадьбы со Вдовиным.
Напомним, для Игоря Вдовина этот ребенок станет пятым. У него есть трое наследников от первой супруги, а также дочь Адриана от Анастасии Волочковой, с которой был вместе около четырех лет.