Экс-муж Волочковой станет отцом в пятый раз

24,5 недели. Так меня видит муж. Мы так любим этот растущий живот, что решили его не скрывать. Еще у Игоря есть забавное приложение, которое каждую неделю открывает новые статьи про про нашего мальчика. На прошлой малыш был размером с кокос. Сейчас это уже баклажан. В общем, такие новости вам с утра, — подписала снимок с округлившимся животом Николаева.