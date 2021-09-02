Монеточка повторно не явилась в суд по делу о плагиате

Российская певица Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) снова не явилась в Чкаловский районный суд Екатеринбурга на заседание по делу о плагиате песни бывшего солиста поп-группы «Чай вдвоем» Стаса Костюшкина. Об этом сообщает ТАСС.

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Представляющий Гырдымову адвокат Алексей Савченко подчеркнул, что сторона ответчика не согласна с исковыми требованиями.

Ранее сообщалось, что Костюшкин подал в суд на Монеточку за плагиат и потребовал выплатить 900 тысяч рублей компенсации за использование его произведения. Бывший солист поп-дуэта узнал в песне 23-летней исполнительницы «Мама, я не зигую» свою композицию «Женщина, я не танцую».

По словам стороны защиты Костюшкина, до этого велись переговоры о покупке этого трека Монеточкой, однако представители артистки предложили слишком маленькую сумму. Отмечается, что сама Гырдымова пока что никак не комментировала сложившуюся ситуацию.