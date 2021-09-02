Бузова назвала комфортную для жизни сумму

35-летняя Ольга Бузова, российская телеведущая и исполнительница, в личном Instagram-аккаунте рассказала о том, сколько денег тратит ежемесячно. В рамках игры «Правда или действие» ей предложили показать фотографию в нижнем белье или поговорить о финансах.