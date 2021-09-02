Бузова назвала комфортную для жизни сумму

35-летняя Ольга Бузова, российская телеведущая и исполнительница, в личном Instagram-аккаунте рассказала о том, сколько денег тратит ежемесячно. В рамках игры «Правда или действие» ей предложили показать фотографию в нижнем белье или поговорить о финансах.
Сейчас я посчитаю, трат просто очень много. На обеспечение меня, моей команды, семьи, творчества уходит минимум пять миллионов рублей в месяц». — Ольга Бузова, российская телеведущая и исполнительница.
По словам певицы, она «полностью обеспечивает себя сама» и является «завидной невестой».