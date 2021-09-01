"Верх невоспитанности": муж Боярской поставил на место подписчиков

Актер Максим Матвеев поставил на место подписчиков, раскритиковавших его новый образ.

Фото: Instagram Instagram

31 августа муж Елизаветы Боярской предстал перед поклонниками в Instagram в новом имидже. Матвеев постригся и перекрасился в блонд с желтым оттенком.

Преображение пришлось не по вкусу некоторым из подписчиков актера, о чем они не преминули ему сообщить.

«Не идет», «Нееееееет. Верните свой цвет волос», «Не.... не Ваш стиль)», «Не идет от слова совсем!», «Брюнетом лучше, брутальней», «Какой кошмар!» - написали Матвееву в комментариях.

Через некоторое время Максим опубликовал еще один пост, в котором ответил всем, кто высказался против изменений в его внешности.

«Всегда считал, что высказывать свое мнение, когда его никто не спрашивает, и оценивать внешность человека вслух - это верх невоспитанности и дурного воспитания », - написал он.