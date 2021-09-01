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"Верх невоспитанности": муж Боярской поставил на место подписчиков

Вероника Полынина
50 минут назад

Актер Максим Матвеев поставил на место подписчиков, раскритиковавших его новый образ.

"Верх невоспитанности": муж Боярской поставил на место подписчиков
Фото: InstagramInstagram

31 августа муж Елизаветы Боярской предстал перед поклонниками в Instagram в новом имидже. Матвеев постригся и перекрасился в блонд с желтым оттенком.

Преображение пришлось не по вкусу некоторым из подписчиков актера, о чем они не преминули ему сообщить.

«Не идет», «Нееееееет. Верните свой цвет волос», «Не.... не Ваш стиль)», «Не идет от слова совсем!», «Брюнетом лучше, брутальней», «Какой кошмар!» - написали Матвееву в комментариях.

Через некоторое время Максим опубликовал еще один пост, в котором ответил всем, кто высказался против изменений в его внешности.

«Всегда считал, что высказывать свое мнение, когда его никто не спрашивает, и оценивать внешность человека вслух - это верх невоспитанности и дурного воспитания », - написал он.

Ранее Максим Матвеев неоднократно экспериментировал с длиной и цветом волос. Например, в начале 2021 года актер предстал перед фанатами с розовым «ежиком» на голове.

Шоу-бизнес,Максим Матвеев,Елизавета Боярская,
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