"Верх невоспитанности": муж Боярской поставил на место подписчиков

Актер Максим Матвеев поставил на место подписчиков, раскритиковавших его новый образ.
31 августа муж Елизаветы Боярской предстал перед поклонниками в Instagram в новом имидже. Матвеев постригся и перекрасился в блонд с желтым оттенком.
Преображение пришлось не по вкусу некоторым из подписчиков актера, о чем они не преминули ему сообщить.
«Не идет», «Нееееееет. Верните свой цвет волос», «Не.... не Ваш стиль)», «Не идет от слова совсем!», «Брюнетом лучше, брутальней», «Какой кошмар!» - написали Матвееву в комментариях.
Через некоторое время Максим опубликовал еще один пост, в котором ответил всем, кто высказался против изменений в его внешности.
«Всегда считал, что высказывать свое мнение, когда его никто не спрашивает, и оценивать внешность человека вслух - это верх невоспитанности и дурного воспитания », - написал он.
Ранее Максим Матвеев неоднократно экспериментировал с длиной и цветом волос. Например, в начале 2021 года актер предстал перед фанатами с розовым «ежиком» на голове.