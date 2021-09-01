Психолог рассказала о диагнозе умершего шамана Дардо Кусто

Звезда телевизионных шоу, шаман Дардо Кусто страдал раздвоением личности, считает психолог Наталья Суздальцева.

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«Я считаю, что причиной самоубийства стало диссоциативное расстройство личности, потеря идентичности. В народе это называется раздвоением личности», - сказала Суздальцева «Комсомольской правде».

По ее словам, Кусто мог страдать от расстройства многие годы, а активная фаза началась на фоне стресса от личных неудач в течение последнего времени.

«В момент, когда произошло самоубийство, это был апогей борьбы, конфликта двух частей психики, личности. ( ) Одна часть хочет славы и денег, стремится развиваться и идти вперед, другая говорит: нет, это страшно, это слишком тяжелый груз», - отметила психолог.

Дардо Кусто родился в городе Ясный Оренбургской области и при рождении носил имя Нурлан Кусетов. После школы юноша учился в Оренбурге на психолога, работал с военными, вернувшимися из горячих точек. В 2000-х перебрался в Москву и стал ходить на кастинги различных эзотерических шоу. Тогда же придумал себе псевдоним, который, по его словам, пришло к нему в голову после сеанса холотропного дыхания. Впоследствии Нурлан поменял документы и официально превратился в Дардо Кусто. Знакомые вспоминали, что Кусто всегда одергивал тех, кто называл его Нурланом.

В 2018 году карьера Кусто пошла на спад – закрылось телешоу, которое приносило ему популярность и стабильный доход на протяжении пяти лет. Через некоторое время шаману пришлось перебраться из съемной квартиры в центре Москвы сначала к друзьям, а затем в номер дешевого хостела.

Друзья также рассказывают, что Дардо страдал из-за личной неустроенности, а также имел проблемы с алкоголем.