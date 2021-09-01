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Боня объяснила, почему миллионер из Монако забрал их дочь

Вероника Полынина
1 час назад

Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что скучает по своей дочери Анджелине, которую забрал к себе ее отец, миллионер из Монако Алекс Смерфит.

Миллионер из Монако забрал к себе дочь от Бони
Фото: InstagramInstagram

Боня опубликовала фото 9-летней дочки в Instagram и подписала его: «Моя любовь! Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке».

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Одна из подписчиц предложила Боне жить вместе с дочерью, однако телеведущая резко отреагировала на комментарий.

«Отец имеет такие же права, как и мама. Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знают, кто их отец, и не видят их годами. Вам еще, видимо, рано рассуждать на такие темы», - написала Виктория.

Телеведущая добавила, что дети должны проводить время как с мамой, так и с папой, а нормальные люди «не делят, манипулируют или, тем более, игнорируют, ребенка».

Виктория Боня и Алекс Смерфит расстались в 2017 году. С тех пор их дочь Анджелина попеременно живет то с матерью, то с отцом.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Монако,
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