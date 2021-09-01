Миллионер из Монако забрал к себе дочь от Бони

Телеведущая и блогер Виктория Боня призналась, что скучает по своей дочери Анджелине, которую забрал к себе ее отец, миллионер из Монако Алекс Смерфит.

Фото: Instagram Instagram

Боня опубликовала фото 9-летней дочки в Instagram и подписала его: «Моя любовь! Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке».

Одна из подписчиц предложила Боне жить вместе с дочерью, однако телеведущая резко отреагировала на комментарий.

«Отец имеет такие же права, как и мама. Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знают, кто их отец, и не видят их годами. Вам еще, видимо, рано рассуждать на такие темы», - написала Виктория.

Телеведущая добавила, что дети должны проводить время как с мамой, так и с папой, а нормальные люди «не делят, манипулируют или, тем более, игнорируют, ребенка».