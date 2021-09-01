Реаниматолог рассказал о первых словах МакSим после выхода из комы

Врач-реаниматолог больницы 52, где певица МакSим больше месяца боролась с тяжелыми последствиями коронавирусной инфекции, рассказал в эфире передачи "Жить здорово!", какими были ее первые слова после выхода из комы и пыталась ли она петь в реанимации после того, как пришла в себя.

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«Марина Сергеевна поступила с недоказанным ПЦР, то есть он был у нее отрицательным. Но с уже сформировавшимся иммуноглобулином G, то есть вопрос о том, коронавирусная это инфекция или не коронавирусная, отпал. Она поступила на ИВЛ в тяжелом состоянии после нескольких суток попытки скомпенсировать ее стандартно- респираторными методами - без эффекта», - рассказал Павлов.

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Как пояснила ведущая телепередачи «Жить здорово!» Елена Малышева, искусственная вентиляция помогает, если сосуды свободны. В случае с МакSим аппарат ИВЛ нагнетал в легкие воздух, богатый кислородом, но в сосуды кислород не поступал, так как там были тромбы. Подключение к аппарату ЭКМО был последним шансом певицы на спасение.

По словам Малышевой, ЭКМО – это искусственные легкие. Прибор забирает венозную кровь без кислорода, а затем насыщает ее кислородом и удаляет углекислый газ. Насыщенная кислородом кровь отправляется обратно в организм пациента, таким образом пациент продолжает жить, в это время врачи лечат пораженные легкие.

«Поступила она к нам практически для того, чтобы мы подключили ее к ЭКМО и, соответственно, продолжили терапию», - пояснил Павлов.

По словам врача, певица провела на ЭКМО около 30 дней. Как рассказала Малышева, при этом было сделано все, чтобы приборы, погруженные в гортань певицы, не задели голосовые связки.

Павлов также рассказал, как МакSим пришла в себя после комы.

«Она открыла глаза. Мы проговорили контрольные фразы: слышишь, видишь, покажи язык, сожми кулак, знаешь где находишься. И она буквально сказала что в Дубае. И начали реабилитировать потихонечку», - рассказал врач-реаниматолог.

Он добавил, что артистка не пыталась петь в реанимации.

«Она и сейчас не может. Она умеет тихо и медленно говорить», - сказал Павлов.