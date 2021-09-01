Декольте Волочковой в школе возмутило фанатов

«Платье как раз для похода в школу с ребенком», «Очень подходящее платье для визита в школу», «Вырез ужасный», «На линейку можно было и закрытый наряд надеть», «Если бы моя мама пришла на линейку в таком виде, я бы лучше умерла бы в этот день!» — высказывались пользователи сети.