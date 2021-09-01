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Главная сваха России пристыдила родителей Моргенштерна за свадьбу сына

Вероника Полынина
1 час назад

Родителям рэпера Моргенштерна и его жены Дилары Зинатуллиной должно быть стыдно за их свадьбу, считает «главная сваха страны» Роза Сябитова.

Главная сваха пристыдила родителей Моргенштерна за его свадьбу
Фото: xenia_sobchak/Instagramxenia_sobchak/Instagram

Накануне в Москве состоялась свадьба Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Моргенштерн). Первая часть бракосочетания прошла в стиле 1990-х годов, а вторая – в демоническом антураже.

По мнению телеведущей Розы Сябитовой, через несколько лет нынешние жених и невеста пожалеют о том, как отпраздновали свадьбу, а их родители наверняка стыдятся этого уже сейчас.

«Человек так привлекает к себе внимание. Если можно назвать — самовыражение. Явно же это не предмет для гордости, особенно родителям. Это не предмет для подражания», - сказала Сябитова радиостанции «Говорит Москва».

По словам телесвахи, предыдущим поколениям повезло, потому что во времена их молодости не было интернета, а все проступки молодых людей сейчас навсегда остаются в интернете.

«Если мы были плохишами, то сейчас мало кто может доказать, что мы были таковыми. Интернет — в нем все остается, поэтому, когда вы вырастете, у вас родятся дети, все равно вам будет 40-50. Главное — что вы потом своим детям объяснять будете, и как будет складываться ваша жизнь на основе этой информации, которая никогда не будет уничтожена», - сказала Сябитова.

Шоу-бизнес,Роза Сябитова,Радиостанция "Говорит Москва",Москва,Россия,
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