Главная сваха пристыдила родителей Моргенштерна за его свадьбу

Родителям рэпера Моргенштерна и его жены Дилары Зинатуллиной должно быть стыдно за их свадьбу, считает «главная сваха страны» Роза Сябитова.
Накануне в Москве состоялась свадьба Моргенштерна (настоящее имя – Алишер Моргенштерн). Первая часть бракосочетания прошла в стиле 1990-х годов, а вторая – в демоническом антураже.
По мнению телеведущей Розы Сябитовой, через несколько лет нынешние жених и невеста пожалеют о том, как отпраздновали свадьбу, а их родители наверняка стыдятся этого уже сейчас.
«Человек так привлекает к себе внимание. Если можно назвать — самовыражение. Явно же это не предмет для гордости, особенно родителям. Это не предмет для подражания», - сказала Сябитова радиостанции «Говорит Москва».
По словам телесвахи, предыдущим поколениям повезло, потому что во времена их молодости не было интернета, а все проступки молодых людей сейчас навсегда остаются в интернете.
«Если мы были плохишами, то сейчас мало кто может доказать, что мы были таковыми. Интернет — в нем все остается, поэтому, когда вы вырастете, у вас родятся дети, все равно вам будет 40-50. Главное — что вы потом своим детям объяснять будете, и как будет складываться ваша жизнь на основе этой информации, которая никогда не будет уничтожена», - сказала Сябитова.