Главная сваха пристыдила родителей Моргенштерна за его свадьбу

«Если мы были плохишами, то сейчас мало кто может доказать, что мы были таковыми. Интернет — в нем все остается, поэтому, когда вы вырастете, у вас родятся дети, все равно вам будет 40-50. Главное — что вы потом своим детям объяснять будете, и как будет складываться ваша жизнь на основе этой информации, которая никогда не будет уничтожена», - сказала Сябитова.