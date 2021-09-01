В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Миллионер Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони

Газета.Ru
21 минуту назад

Звезда телешоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась, что скучает по своей дочери, которую забрал к себе в Монако ее отец, миллиардер Алекс Смерфит. Об этом она сообщила в Instagram.

Миллионер Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она оставила трогательную надпись: «Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке».

Боня прожила со Смерфитом семь лет, однако впоследствии пара рассталась.

На один из комментариев подписчика, что Боня сама отдала ребенка на воспитание отцу, модель ответила, что отец имеет такие же права, как и мать.

«Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знают, кто их отец и не видят их годами», — парировала звезда.

Ранее СМИ сообщали, что Боня жаловалась, что Смерфит не поддерживает ее и дочь после расставания. По словам светской львицы, она сама оплачивает путешествия, еду и услуги няни.

В 2017 году Боня назвала криворукими алкоголиками получающих МРОТ россиян. После резонансного заявления ее раскритиковали. Телеведущая попыталась оправдаться, что говорила так только про алкозависимых.

Шоу-бизнес,Виктория Боня,Монако,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители