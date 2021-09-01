Миллионер Алекс Смерфит забрал дочь у Виктории Бони

Звезда телешоу «Дом-2» Виктория Боня пожаловалась, что скучает по своей дочери, которую забрал к себе в Монако ее отец, миллиардер Алекс Смерфит. Об этом она сообщила в Instagram.

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Она оставила трогательную надпись: «Скучаю всем сердцем по своей Пучерыжечке».

Боня прожила со Смерфитом семь лет, однако впоследствии пара рассталась.

На один из комментариев подписчика, что Боня сама отдала ребенка на воспитание отцу, модель ответила, что отец имеет такие же права, как и мать.

«Из-за такого мышления, как у вас, в нашей стране половина детей не знают, кто их отец и не видят их годами», — парировала звезда.

Ранее СМИ сообщали, что Боня жаловалась, что Смерфит не поддерживает ее и дочь после расставания. По словам светской львицы, она сама оплачивает путешествия, еду и услуги няни.